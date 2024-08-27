Ілона Гвоздьова майстерно поставила на місце хейтерів, які присоромили її за відверті фото в Мережі

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова відповіла критикам, які присоромили її за публікацію відвертих фото в Мережі.

Знаменитість має неперевершену фігуру і час від часу може похизуватися нею, опублікувавши у фотоблогу доволі пікантні знімки. Однак, виявилося, не всі користувачі позитивно до цього ставляться. Танцівниця розповіла, що днями їй дорікнули через це, мовляв, вже "вік не той" і "такі кадри взагалі-то призначені для чоловіка".

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"Днями одна жінка, переглядаючи мої фото з останньої фотосесії, вирішила написати коментар, цитую: "Ілоно, якби вам було 18 років, то я б зрозуміла, а так мені смішно. У мене теж є інтимні фото, вони для хлопця". Виходячи з її думок, якщо жінка стала дорослішою, вона вже не може показувати свою сексуальність, жіночність, пристрасть, тим паче в соцмережах, бо ж люди дивляться, а тобі вже не 18!" – обурилася танцівниця.

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Утім, Ілона Гвоздьова з думкою користувачки взагалі не згодна. Знаменитість зазначила, що публікує пікантні фото, адже не соромиться продемонструвати свою жіночність і красу, а також не боїться бути собою. Хореографиня додала, що вік взагалі не має значення, хоч вона публікувала б такі знімки у 18, 20, 30 і так далі.

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"Так, мені 36, я жінка, мама і дружина і зараз я, як ніколи, хочу бути ще більш жіночною і чуттєвою, пристрасною і красивою, ніж в 18, бо зараз я відчуваю цей стан набагато глибше і свідоміше. Я знаю, чого хочу і чого варта, і я не боюся бути собою, навіть якщо не відповідаю уявленням і очікуванням інших!" – відрізала танцівниця.

Нагадаємо, нещодавно Ілона Гвоздьова у Мережі зіткнулася з критикою її фігури. Користувачі не оцінили, який вигляд знаменитість мала в обтислій сукні. Однак у танцівниці знайшлося що відповісти на хейт.

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