Ілона Гвоздьова натякнула на проблеми у стосунках з чоловіком: "Може й не було того щастя"

Учасниця "Танців з зірками", хореографиня Ілона Гвоздьова спантеличила фанів новим дописом в Instagram, в якому натякнула на проблеми у шлюбі.

Артистка розмістила кадр, на якому зазнімкована під час того, як дивиться кудись вдалечінь. Під цим фото Гвоздьова поміркувала про те, що жінки люблять вигадувати казковий світ, якого насправді не існує. І що щастя, яке будується роками, іноді може бути лише ілюзією:

"Щастя можна роками вибудовувати, а зруйнувати можна за мить! А може все так лише здавалося? Може й не було того щастя, просто так здавалося, просто то була звичка і так було комфортно?! Як часто ми, жінки, можемо вигадувати казковий світ, якого немає насправді?! А навіщо тоді так багато казок і кіно про попелюшок, принцес і таке інше?" – лишила двозначний пост у фотоблогу танцівниця.

Ілона Гвоздьова спантеличила новим постом / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Разом з тим Гвоздьова чесно зізналася, що "втомилася бути сильною жінкою" і хотіла б відчути себе Попелюшкою.

Цим повідомленням Гвоздьова стурбувала своїх шанувальників. Вони висловили сподівання, що у її стосунках з чоловіком все гаразд і це не натяк на розлучення:

Пост незрозумілий, завжди транслюєте сімейну ідилію і тут таке пишете… Сподіваюся, у вас все добре

Це стрес через війну. Але краще бути сильною, ніж самотньою. Не робіть помилок

Ілоно, сподіваюсь, у вас все добре

Мені здається, Попелюшка була сильною

Ілона Гвоздьова з чоловіком / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Нагадаємо, що внаслідок наймасштабнішої комбінованої ракетної атаки Києва 2 січня уламком був пошкоджений будинок Ілони Гвоздьової. Артистка показала вибиті вікна і повалені дроти у подвір'ї її житла.

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