Ілона Гвоздьова наважилася на серйозну операцію: "Хочу знову відчувати себе жінкою"

Переможниця проєкту "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова повідомила шанувальникам несподівану новину.

Танцівниця зізналася, що наважилася на серйозну операцію, про яку вже давно думала. Як розповіла Ілона в своєму Instagram, їй не подобається своє відображення у дзеркалі, тож вона вирішила збільшити груди.

"Прийшов час змін! Я хочу знову відчувати себе жінкою! Народження діточок, постійний спортивний образ життя і останні роки постійного стресу дуже сильно вплинули на мій вигляд тіла! Так, хтось може казати, ви чудова, спортивна, рельєфна і так далі! Звісно приємно це чути! Та я бачу в дзеркалі маленьку, худорляву дівчинку підлітка, яка з кожним новим роком все більше нагадує старшу сестру доньки, ніж жінку! Я довго думала та вагалась щодо хірургічного втручання, багато пройшла консультацій у різних лікарів, довгі спілкування з психологом та подругами на тему "збільшення грудей", - поділилася Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Танцівниця також поділилася, що її чоловік проти того, аби вона лягла під ніж хірурга. Але, за словами Ілони, вона хоче зробити мамопластику заради себе і власної впевненості.

"Навіщо я хочу збільшити груди?", якщо сімʼя є, дітей вигодувала, чоловік взагалі проти, на роботу це взагалі ніколи не впливало, то ж навіщо вони?! Відповідь одна, для себе, для свого внутрішнього стану. І це не про впевненість чи про комплекси, гонитва за трендами чи інста-самками, це саме про естетичну насолоду самої себе,спро любов до себе, про турботу про себе.сЯ завжди відверта з вами мої любі друзі і хочу надалі бути щирою з вами! Я не боюся хейту чи осуду, це моє життя, моє тіло і мої думки…", - написала Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

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