Ілона Гвоздьова ніжно привітала свого чоловіка з річницею шлюбу та показала щасливі фото з вінчання

У родині танцівниці Ілони Гвоздьової та її чоловіка, Івана Хом’ячука, сьогодні особлива дата - подружжя святкує дев'яту річницю шлюбу.

У святковий день Ілона присвятила своєму обранцю зворушливий пост, в якому ще раз зізналася йому в коханні та подякувала за щасливі спільні роки. До публікації танцівниця також додала гарні кадри з їхнього вінчання, яке відбулося минулого року.

Ілона Гвоздьова з чоловіком / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"Дев'ять років шлюбу і 14 років спільного життя як одна мить! Подарував мені чудових дітей, збудували затишний будинок, посадили вже купу дерев, навіть лелека встиг завітати. Багато всього було за ці роки та єдине що залишається незмінним це наш вогник любові, часом він палає шаленим вогнем, часом тліє тихенько, але все одно горить і гріє нас! Люблю тебе і бажаю нам дожити до тих років, коли ми будемо сидіти вдвох, тримаючи один одного за руку, на нашій літній терасі, дивитися як сідає сонце , а позаду нас наші діти і онуки! Ти мій скарб і все інше неважливо", - розчулила привітанням до чоловіка Ілона.

Ілона Гвоздьова з чоловіком / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова з чоловіком / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова та Іван Хом'ячук разом виховують двох дітей - донечку Рію та сина Домініка.

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