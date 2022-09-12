Ілона Гвоздьова обвінчалася з чоловіком після восьми років шлюбу

У родині української танцівниці Ілони Гвоздьової відтепер ще одне свято.

Декілька днів тому, 9 вересня, знаменитість у Києві, у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі, обвінчалася зі своїм чоловіком, Іваном Хом’ячуком. Пара планувала здійснити торжество ще 7 вересня, у день їхньої річниці. Утім, довелося обрати іншу дату.

Вінчання Ілони Гвоздьової / Фото: viva.ua

Та все ж 9 вересня теж важливий для подружжя день, адже їхня донька Валерія святкує день народження.

"Ми з коханим не випадково обрали дату 9.09.22 — це дуже важливий для нас день, день народження нашої донечки Рії. Наша маленька принцеса і чарівний принц синочок супроводжували нас на нашому весіллі. Це було так чуттєво", — розповіла в інтерв'ю глянцю Viva.

Вінчання Ілони Гвоздьової / Фото: viva.ua

Як зазначила танцівниця, вона під час вінчання пережила дійсно магічні відчуття. Ілона переконана, що це набагато важливіше, аніж просто розпис.

Вінчання Ілони Гвоздьової / Фото: viva.ua

"Відчуття дуже магічні. Набагато трепетніше, ніж просто весілля. Розуміння, що ваші тіла, душі і думки назавжди поєдналися перед Богом до кінця життя! Відтепер ми не просто пара — ми єдиний організм у злагоді, добрі, мирі та негодах. Відтепер ще більше поваги, кохання і одне серце на двох", - поділилася щаслива Гвоздьова.

До речі, на вінчання артистка теж одягла білу сукню та фату. За словами знаменитості, для цієї святкової події вона хотіла щось невинне. Тож сукню Ілона обирала довго.

Вінчання Ілони Гвоздьової / Фото: viva.ua

"Хотілось легкості, української душі, наповненості. І я її знайшла, мою ідеальну невагому білосніжну красуню. Я переконана, що наш шлюб буде дуже щасливим, ми віримо у це! Тепер ми благословенні Богом у нашій рідній Україні!" – додала зірка.

Вінчання Ілони Гвоздьової / Фото: viva.ua

Нагадаємо, нещодавно ще одна зіркова пара Микита Добринін та Даша Квіткова теж обвінчалися. В офіційному шлюбі закохані прожили два роки.

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