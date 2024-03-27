Ілона Гвоздьова оголосила про творчу паузу: "Почуваюся виснаженою"

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова оголосила, що бере творчу паузу.

У своєму Instagram знаменитість зізналась, що останнім часом почувається втомленою та знесиленою. Танцівниця зізналась, що потребує відпочинку від роботи. Тож, Гвоздьова вирішила взяти паузу, аби відновитися і фізично, і морально. Після відпочинку хореографиня планує з новими силами повернутися до роботи.

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"Останнім часом почуваюся виснаженою в усіх сенсах цього слова! Відчуваю гостру потребу просто зупинитися, зайняти зручне положення в теплому ліжку і більше нікуди не квапитись! Я не прощаюсь з вами, я беру паузу, аби знайти натхнення, сили і сенс рухатись далі. Відновити себе, наповнитись і з новою енергією підкорювати ваші серця та дарувати вам свою любов, щастя і позитив", - поділилася танцівниця.

Ілона Гвоздьова планує вирушити на відпочинок в межах України. Зокрема, знаменитість роздумує над санаторієм. Тож, танцівниця попросила у фанів порадити їй, де можна чудово відпочити, відновитися, а заодно й оздоровитися.

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Нагадаємо, нещодавно Ілона Гвоздьова святкувала 15-ту річницю шлюбу з чоловіком Іваном Хом'ячуком. У святковий день знаменитість показала архівні кадри з їхнього весілля та вінчання.

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