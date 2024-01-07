Ілона Гвоздьова після натяків на проблеми у стосунках показала, як чоловік залагоджує свою провину

Знаменитість показала, як коханий піклується про неї.

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова, яка днями натякнула на проблеми у стосунках, неочікувано показала, як чоловік залагоджує свою провину.

Танцівниця опублікувала відео з коханим Іваном Хом'ячуком у своєму Instagram. Ролик Ілона підписала так: "Коли він дав маху". Це фразеологізм, що означає "зробив щось не так, схибив, помилився".

На відео Іван робив Ілоні масаж ніг та мив весь посуд, поки танцівниця відпочивала. Судячи з підпису, чоловік знаменитості таким чином залагоджував свою провину у чомусь.

Ілона Гвоздьова після натяків на проблеми у шлюбі неочікувано показала романтичне відео з чоловіком

"Золото випробовують вогнем, жінку - золотом, а чоловіка – жінкою", - філософськи підписала відео знаменитість.

Нагадаємо, днями Ілона Гвоздьова спантеличила своїх фанів. Танцівниця неочікувано заговорила про щастя в особистому житті, яке може бути лише ілюзією. Фани були стурбовані і почали засипати хореографиню запитаннями, чи все гаразд в її шлюбі. Роликом із чоловіком Ілона, ймовірно, дала зрозуміти, що в їхніх стосунках все добре.

Читайте також: