Ілона Гвоздьова показала архівне фото з покійним татом у роковини його смерті

Батька артистки не стало 2014 року.
Українська танцівниця Ілона Гвоздьова у роковини смерті її тата Олександра оприлюднила їхню спільну архівну світлину.
Тато Ілони загинув 2014 року. У нього було виявлено останню стадію раку легенів. Після тривалого лікування хвороба чоловіка відступила, втім через деякий час у батька танцівниці з'явилися метастази в кістках, які вилікувати, на жаль, було неможливо.
З моменту смерті Олександра минуло рівно 10 років. У своєму фотоблогу Гвоздьова показала чорно-білий кадр з татом, де вони усміхаються. Під світлиною танцівниця залишила щемкі слова, у яких зізнається, що їй дуже не вистачає рідної людини:
"Люблю, пам'ятаю, сумую… Ти наш янгол-охоронець тепер! Як сильно мені тебе не вистачає. Сподіваюсь, ти за нами з небес спостерігаєш", - зворушила Ілона.
Своєю чергою, шанувальники знаменитості висловили їй свої співчуття і написали багато теплих слів підтримки.
- Дорогі серцю люди завжди поруч з нами у снах, думках і спогадах. Світла пам'ять татові
- Вічна пам'ять вашому татусеві
- Він тебе оберігає завжди
- Мої співчуття. Він поруч
Нагадаємо, нещодавно донька співака Кузьми Скрябіна Барбара також оприлюднила архівну світлину з татом у роковини його смерті.
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