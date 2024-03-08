Ілона Гвоздьова показала архівні фото зі свого весілля та вінчання і зворушила привітаннями чоловіка

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова замилувала рідкісними архівними фото з чоловіком Іваном Хом'ячуком з нагоди їхнього особливого свята.

Так, пара сьогодні, 8 березня, святкує кришталеве весілля. У своєму фотоблогу Ілона показала рідкісні світлини з періоду, коли тільки розпочиналася їхня історія кохання з Іваном.

Ілона Гвоздьова з чоловіком / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова з чоловіком / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова з чоловіком / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова з чоловіком / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова з чоловіком / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова з чоловіком / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

А також зірка потішила шанувальників романтичними світлинами, зробленими з коханим у визначні моменти їхнього життя. Зокрема, під час весілля та вагітності.

Ілона Гвоздьова з чоловіком / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова з чоловіком / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова з чоловіком / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

На тлі всіх чуток танцівниця чітко дала зрозуміти, що їхній шлюб побудований на коханні та взаєморозумінні. І додала, що хоч і було багато випробувань за ці 15 років шлюбу, але вони гідно їх пройшли.

Ілона Гвоздьова з чоловіком / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова з чоловіком / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова з чоловіком / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"15 років разом! Ці роки були різними, але ми пройшли їх гідно і досі відчуваємо пристрасть і любов між нами. Кожен раз проживаючи новий етап нашого життя ми навчалися розуміти один одного, знаходити компроміси, обирати пріоритети, і ми підтримували той вогник любові, який інколи горів, мов бурхливий вулкан, а іноді тлів, як маленький вогник. Та важливо те, що кожен з нас намагався час від часу роздмухувати його і докладав усіх зусиль, аби він не згас", - зворушила Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова з чоловіком / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова з чоловіком / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова з чоловіком / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Знаменитість також щемко подякувала Івану за багато чудових моментів, у яких вони були і продовжують бути разом.

"Я вдячна тобі за наших дітей, за те, що ти дав мені можливість реалізувати себе як артистку, хоча тобі було дуже важко це прийняти. Вдячна, що разом зі мною поринаєш у наші мрії, інколи шалені і начебто нездійсненні. Вдячна, що для нашої сім'ї ми створили чудовий дім, де постійно лунає дитячий сміх, є сімейний затишок і живе любов", - додала Ілона.

Нагадаємо, нещодавно Ілона Гвоздьова показала інтер'єр свого будинку, який створювала самостійно з чоловіком.

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