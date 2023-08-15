Ілона Гвоздьова показала будинок і назвала приголомшливу суму, яку витратила на будівництво

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова під час війни активно будує будинок під Києвом. Знаменитість розсекретила, скільки коштів вже витратила.

Як зізналась Ілона, гроші на будинок мрії вона з чоловіком збирала досить довго та багато в чому себе обмежувала. Також подружжю фінансово допомагали батьки.

"Ми збирали з чоловіком на цей будинок все життя. З нуля будувати – то це можна було б і 20 років будувати. Ми збирали на свою мету, ми багато в чому себе обмежували. Звісно, не без підтримки і допомоги батьків це відбулося. Батьки підтримували і допомагали нам фінансово", - розповіла Гвоздьова в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Ілона Гвоздьова та Аліна Доротюк

Наразі Ілона вже витратила на будівництво та облаштування будинку понад 250 тисяч доларів. Однак ця сума буде збільшуватися. За словами хореографині, будинок готовий лише на 50 відсотків.

"Мені здається, на сьогодні, враховуючи собівартість матеріалів і будівельних робіт, легше купити готовий. За 200 тисяч доларів сума вже точно перевалила. Якщо враховувати меблі всередині, і це лише 50%, бо будинок ще не готовий, сума вже пішла за 250 тисяч доларів. Це ще не межа", - розповіла Ілона.

Будинок Ілони Гвоздьової

На першому поверсі будинку Гвоздьової є чимала кухня з острівцем. Все зроблено у світлих відтінках.

Будинок Ілони Гвоздьової

"У нас такий відкритий простір. Це і зала, і кухня. Я завжди хотіла, щоб був такий великий простір. Всі кольори світлі, небесні. Я завжди мріяла, щоб на кухні був острівець", - поділилася Ілона.

Також там є зала, вітальня, комірчини. До речі, будувати камін Ілона не планувала, але це виявилося правильним рішенням. До слова, він дає достатньо взимку тепла, що навіть непотрібно вмикати опалення.

Будинок Ілони Гвоздьової

"Тут є величезна зала-гостьова, величезний стіл, люстра, на яку я збирала майже рік. Камін справжній. Ми з чоловіком пошкодували, що ми дуже запізно про це подумали. Нам вдалося провести лише на перший поверх, на другий ми вже не змогли. Цієї зими ми взагалі не використовували електроенергію, ми розпалювали камін", - зізналась танцівниця.

Будинок Ілони Гвоздьової

Будинок Ілони Гвоздьової

Також у будинку є гостьова кімната. Щоправда, її потрібно ще добудувати, зокрема поставити люстри, гардини.

Будинок Ілони Гвоздьової

Під сходами, які ведуть на другий поверх, є комірчина. Там знаменитість разом з чоловіком та дітьми іноді ховається під час повітряних тривог.

Будинок Ілони Гвоздьової

Будинок Ілони Гвоздьової

Дитячі кімнати розташовані на другому поверсі. Також у сина та доньки танцівниці є окрема ванна кімната. Щоправда, діти поки сплять з батьками, адже під час війни бояться перебувати самі на другому поверсі.

Будинок Ілони Гвоздьової

Будинок Ілони Гвоздьової

А от у кімнаті Ілони є чималий гардероб. Як зізналась знаменитість, вона неабияк про нього мріяла.

"Гардероб – це просто мрія. Я завжди мріяла, щоб у мене був величезний гардероб. Цю мрію я здійснила", - поділилась хореографиня.

Будинок Ілони Гвоздьової

До речі, у спальні Ілони навіть буде тераса. Щоправда, поки вона перебуває на етапі будівница. На терасі Ілона планує вмонтувати крісло, що висітиме, а також поставити бігову доріжку та спеціальні стрічки для занять йогою.

Будинок Ілони Гвоздьової

Нагадаємо, нещодавно Ілона Гвоздьова відсвяткувала річницю шлюбу з чоловіком. Знаменитість ніжно привітала коханого зі святом та показала фото з їхнього вінчання.

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