Ілона Гвоздьова показала фото свого розкішного будинку під Києвом, який будує під час війни

Танцівниця показала, як будується її омріяна оселя.
Хореографиня Ілона Гвоздьова ще до початку повномасштабного вторгнення Росії почала будувати будинок мрії. Війна не перекроїла планів знаменитості, тож вона продовжує займатися будівництвом.
В Instagram-stories Ілона показала, фото своєї домівки. Зокрема, ідеєю проєкту займалася сама Гвоздьова. Наприклад, кухня ще у червні зовсім не була готовою. Там були лише підлога та стіни.
Нині ж хореографиня повністю облаштувала там все. Вечорами Ілона з чоловіком та дітьми може спокійно збиратися за вечерею за родинним столом.
Також знаменитість поділилася, що в її будинку немає жодної батареї – лише підлога з утеплювачем. Тим часом будинок Гвоздьової має два поверхи. На другий поверх ведуть сходи, які повністю залиті бетоном. До речі, у будинку Ілони навіть є бомбосховище.
Зазначимо, Ілона Гвоздьова тривалий час працювала, аби забезпечити родину та продовжувати будувати оселю. Тим часом чоловік хореографині Іван Хом'ячук був виконробом на їхньому будівництві та контролював самостійно весь процес. Це допомогло родині зекономити чимало грошей.
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