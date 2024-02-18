Ілона Гвоздьова показала інтер'єр свого будинку, який з чоловіком проєктувала самостійно

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова показала інтер'єр свого нового родинного гніздечка, куди вона з дітьми й чоловіком Іваном Хом'ячуком переїхала під час повномасштабного вторгнення.

Так, знаменитість провела екскурсію першим поверхом свого будинку, де у неї розташовується простора кухня та вітальня. За словами Ілони, вони з чоловіком спершу планували довірити дизайн будинку спеціалістам. Однак, побачивши ціни на послуги дизайнера, вони відмовилися від залучення сторонніх осіб і взялися фантазувати самостійно. Гвоздьова зізнається, що її коханий Іван за весь цей час навіть захопився проєктуванням і ремонтами.

Будинок Ілони Гвоздьової. Фото: скриншот з відео

Будинок Ілони Гвоздьової. Фото: скриншот з відео

Будинок Ілони Гвоздьової. Фото: скриншот з відео

Будинок Ілони Гвоздьової. Фото: скриншот з відео

"Це і задля економії і задля досвіду. Тепер він сам все будує, й інші якісь об'єкти. У нього взагалі з'явилася така любов до будівництва саме під час облаштування нашого будинку. Все, що є в інтер'єрі – все моя фантазія. Тому що коли ми з чоловіком почали шукати дизайнера і побачили їхню ціну за роботу, я зрозуміла, що працюю не там", - розповіла знаменитість у програмі "Ближче до зірок".

Тож, інтер'єр будинку подружжя виконаний у світлих пастельних відтінках. На столах і стінах можна помітити їхні родинні портрети, які додають затишку. Неподалік кухні стоїть великий стіл, а у вітальні – диван, який теж розрахований на велику кількість людей.

Будинок Ілони Гвоздьової. Фото: скриншот з відео

Будинок Ілони Гвоздьової. Фото: скриншот з відео

Будинок Ілони Гвоздьової. Фото: скриншот з відео

Будинок Ілони Гвоздьової. Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно Ілона Гвоздьова прокоментувала чутки про розлучення з чоловіком та відповіла, в яких вони стосунках нині перебувають.

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