Ілона Гвоздьова показала маму-красуню та як відпочила з нею за кордоном: "Наново розквітаєш"

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова полетіла на відпочинок до Туреччини та поділилася своїми враженнями.

У фотоблогу Ілона розповіла, що у подорож з собою також взяла свою маму. Разом родина сповна насолодилася розвагами у готелі та на морі. Зокрема, танцівниця поділилася атмосферними кадрами з пляжу, джакузі, власної великої тераси, басейну та різноманітних вечірніх розваг.

Ілона Гвоздьова з мамою / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова з мамою / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова з мамою / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

За словами Гвоздьової, цей досвід поїздки з мамою їй запам'ятається надовго. Зокрема тому, що вперше за останні роки вона присвятила час виключно рідній людині та піклуванню про себе. Окрім того, знаменитість звернулася до всіх жінок і закликала час від часу тішити себе відпочинком наодинці в красивих місцях.

"Це був неймовірний відпочинок! Нарешті я дозволила собі 10 днів свободи від роботи, дозволила собі лежати днями на лежаку і ні про що та ні про кого не піклуватися, окрім своїх власних бажань! Дозволила собі знов стати маленькою дівчинкою і донькою своєї мами! Нарешті у нас з’явився час побути вдвох, наговоритися, насміятися, наїстися, виспатися, натанцюватися і бути вільними від будь-яких обовʼязків. Це так цінно вчитися слухати себе! Дарувати собі щастя, піклуватися про себе і любити себе! Раджу нашим жінкам хоча б раз на рік мати такий собі ретрит відновлення на самоті з собою в красивому місті! Ти наче наново розквітаєш і можеш з новою силою розправляти свої крила!", - поділилася роздумами хореографиня.

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Нагадаємо, нещодавно співак Святослав Вакарчук захопив архівним фото з мамою, де ще зовсім маленький у візочку, та поділився спогадами про рідне Мукачево.

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