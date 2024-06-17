Ілона Гвоздьова показала підрослу 8-річну донечку та як відпочиває з нею за кордоном

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова показала, як минає її поїздка до Болгарії з донькою Валерією.

У своєму фотоблогу артистка розповіла, що вирушила до сонячної країни у робочих справах. Проте вперше разом з собою привезла старшу донечку, щоб вона трохи відпочила без постійних тривог.

"Ми зараз з дочкою перебуваємо в Болгарії, місто Кітен. Я приїхала сюди по роботі в тренувально-розважальний табір. Я вже понад шість років їжджу сюди. Між іншим тут найчистіший і найзручніший пляж", - розповіла танцівниця.

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Донька Ілони Гвоздьової / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

До слова, хореографиня весь вільний час присвячувала донечці. Так, Валерія з мамою купалися та засмагали на пляжі поблизу готелю й навіть надвечір ходили на "полювання на світлячків". У перерві Ілона також танцювала з дівчинкою і жартома зазначила, що "вечірні розваги після 35 вже не ті". І додала, що захоплено спостерігає за її подорослішанням.

Донька Ілони Гвоздьової / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Донька Ілони Гвоздьової / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Донька Ілони Гвоздьової / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"Такий вигляд має щастя в очах дитини! Нарешті мама поєднала роботу з відпочинком і вперше поїхала з донькою. Не знаю як доньці, але для мене це такий кайфовий момент, я не можу намилуватися нею. Наче і дитина ще, але часом така доросла і розсудлива! Робота ніколи не закінчується, а діти дорослішають, і я хочу пам'ятати кожну мить!", - поділилася Гвоздьова.

Нагадаємо, нещодавно Лілія Подкопаєва показала свою помітно підрослу 4-річну донечку з татом і замилувала привітаннями свого чоловіка.

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