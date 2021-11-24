Ілона Гвоздьова показала, що біля її будинку "наробили" ремонтники: "Нас не попередили"

Ілона Гвоздьова показала, що біля її будинку "наробили" ремонтники: "Нас не попередили"

Зірка не вперше скаржиться на ремонтників.

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова показала, що біля її будинку "наробили" ремонтники.

Так, зірка вже не вперше скаржиться на ремонтні роботи, які тривають біля її будинку. Зокрема, раніше Ілона розповіла, що через великогабаритний транспорт їй складно виїхати з двору. Втім, цього разу в Instargam-stories знаменитість показала, що ремонтники вирили яму, через яку неможливо заїхати до двору.

Ілона Гвоздьова тепер не зможе заїхати до будинку / instagram.com/ilonagvozdeva

"В'їзд до двору дещо заблокований. Найцікавіше те, що ніхто не попереджував жильців про такі ремонтні роботи", - поскаржилася Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова тепер не зможе заїхати до будинку / instagram.com/ilonagvozdeva

Зірка говорить, що встигла виїхати з двору. Втім, дехто з жильців не зможе користуватися своєю машиною, поки не закінчаться ремонті роботи.

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