Ілона Гвоздьова показала, як день народження в укритті святкувала: "Бажання одне - вижити"

Переможниця проєкту "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова 5 серпня відсвяткувала свій день народження.

Святковий день танцівниця вирішила провести у своєму заміському будинку в компанії найближчих подруг. Однак настрій зіпсували російській окупанти, які вдень почали обстрілювати Україну ракетами.

У сторіз в Instagram Ілона показала, як разом з подругами розпаковувала подарунки та приймала привітання просто у підвалі під час повітряної тривоги.

"Поки летять ракети і триває тривога, я забрала подарунки в укриття. Під час ракетної загрози йшли розпаковка та примірка подарунків", - поділилася Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Після такого святкування у свій день народження танцівниця звернулася з подякою до ЗСУ та усіх, хто наближує нашу перемогу.

"Мені - 35! Бажання одне - вижити! Дякую ЗСУ, лікарям, волонтерам і всім людям, хто боронить нашу країну від агресії раші, і кому ми завдячуємо життям. Всім вдячна за ваші привітання і прекрасні побажання!", - написала Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

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