Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ілона Гвоздьова показала, як день народження в укритті святкувала: "Бажання одне - вижити"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
920
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ілона Гвоздьова показала, як день народження в укритті святкувала: "Бажання одне - вижити"

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Танцівниці виповнилося 35 років.

Переможниця проєкту "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова 5 серпня відсвяткувала свій день народження. 

Святковий день танцівниця вирішила провести у своєму заміському будинку в компанії найближчих подруг. Однак настрій зіпсували російській окупанти, які вдень почали обстрілювати Україну ракетами.

У сторіз в Instagram Ілона показала, як разом з подругами розпаковувала подарунки та приймала привітання просто у підвалі під час повітряної тривоги.

"Поки летять ракети і триває тривога, я забрала подарунки в укриття. Під час ракетної загрози йшли розпаковка та примірка подарунків", - поділилася Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова / © instagram.com/ilonagvozdeva
Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva
Ілона Гвоздьова / © instagram.com/ilonagvozdeva
Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Після такого святкування у свій день народження танцівниця звернулася з подякою до ЗСУ та усіх, хто наближує нашу перемогу. 

"Мені - 35! Бажання одне - вижити! Дякую ЗСУ, лікарям, волонтерам і всім людям, хто боронить нашу країну від агресії раші, і кому ми завдячуємо життям. Всім вдячна за ваші привітання і прекрасні побажання!", - написала Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова / © instagram.com/ilonagvozdeva
Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva
Ілона Гвоздьова / © instagram.com/ilonagvozdeva
Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
920
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація