Ілона Гвоздьова показала, як спала на підлозі з донькою та чоловіком під час атаки дронів по Києву

Хореографиня Ілона Гвоздьова показала, як їй разом з родиною довелося спати на підлозі через російську атаку дронами-камікадзе по Україні.

Аби вберегти себе та маленьку доньку від ворожих обстрілів Ілона разом із чоловіком облаштували для ночівлі безпечне місце у своєму будинку - розстелили матрац на підлозі та принесли подушки з теплими ковдрами. На світлині, якою поділилася танцівниця, вона показала свій змучений вид та чоловіка з донькою, які лежать на підлозі.

Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"Як же це все дістало. Знову тривога. Знову ніч без сну. Але тримаємося та вірим у наші ЗСУ, вони усіх відіб'ють", - підписала фото Гвоздьова.

Раніше акторка Наталка Денисенко розповіла, як перелякався її син у новорічну ніч, коли росіяни массованно обстрілювали Україну.

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