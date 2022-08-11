Ілона Гвоздьова показала, як в Києві 34-річчя святкувала: величезний букет соняхів та затишне місце

Ілоні Гвоздьовій виповнилося 34 роки. Як відомо, артистка разом з чоловіком та дітьми перебуває у Києві, де й влаштувала невеличке святкування дня народження.

Для свята Гвоздьова обрала довжелезний напівпрозорий сарафан жовтого кольору, а образ доповнила яскравими жовтими сережками. На сторінці в Instagram іменинниця показала розкішний букет з декоративних соняшників, який їй, скоріш за все, презентував чоловік.

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Окрім того Ілона подякувала коханому за те, що він у цей день дозволив їй відпочити і взяв на себе розважальну програму для дітей:

"Дякую своєму чоловіку, який зробив цей день яскравим та незабутнім, забрав на себе усіх дітей, вигадував їм заняття, ловив з ними рибу, жучків, метеликів, робив все, аби вони далі спокій мамам. Між тим приготував смачний шашлик і повною мірою дав насолодитися спілкуванням із подругами", - написала Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова з донькою / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова з донькою / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Фанати танцівниці закидали її компліментами та залишили багато приємних слів: "З днем народження! Бажаю надійного майбутнього", "ви прекрасна", "З днем народження! Нехай буде мир, світло та невимовне щастя".

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