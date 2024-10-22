Ілона Гвоздьова показала, як з чоловіком святкує його особливе свято: "З нами не засумуєш"

У родині української хореографині Ілони Гвоздьової свято. Її чоловік Іван Хом'ячук 22 жовтня святкує день народження.

З цієї нагоди Ілона присвятила коханому допис і описала свої палкі почуття до нього. Ба більше, зірка привідкрила таємницю їхнього міцного 15-річного шлюбу. Зокрема, підкреслила, як постійно вони гармонійно доповнюють одне одного різними характерами та інтересами. Також танцівниця побажала Івану здоров'я та здійснення мрій.

Ілона Гвоздьова з чоловіком / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"В цьому весь мій чоловік! Він обожнює природу, тишу, спокій, риболовлю, збирання грибів і це прекрасно! Інколи я навіть уявити не можу, як саме ми зійшлися та прожили 15 років, бо часом ми геть різні люди, з різними поглядами, оточенням та енергетикою, але з іншого боку, напевно, це і є міцним кільцем і саме тому кожен раз ми відкриваємо один в одному щось нове! З нами точно не засумуєш. Тож, мій любий, я хочу побажати тобі міцного здоровʼя, пізнання себе, усвідомлення своїх бажань і їх здійснення! Кохаю", - зворушила Ілона.

Крім того, Гвоздьова зізналася, що день народження чоловіка проведе з ним виключно наодинці. Пара поїхала за місто та насолоджується риболовлею, яку дуже сильно полюбляє іменинник.

Ілона Гвоздьова з чоловіком / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова з чоловіком / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Нагадаємо, нещодавно вагітна акторка Анна Кошмал на своє 30-річчя захопила кадрами з родиною та похизувалася подарунком від чоловіка та сина.

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