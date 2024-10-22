Ілона Гвоздьова показала, як з чоловіком святкує його особливе свято: "З нами не засумуєш"

Артистка проведе вікенд за улюбленим хобі коханого.
У родині української хореографині Ілони Гвоздьової свято. Її чоловік Іван Хом'ячук 22 жовтня святкує день народження.
З цієї нагоди Ілона присвятила коханому допис і описала свої палкі почуття до нього. Ба більше, зірка привідкрила таємницю їхнього міцного 15-річного шлюбу. Зокрема, підкреслила, як постійно вони гармонійно доповнюють одне одного різними характерами та інтересами. Також танцівниця побажала Івану здоров'я та здійснення мрій.
"В цьому весь мій чоловік! Він обожнює природу, тишу, спокій, риболовлю, збирання грибів і це прекрасно! Інколи я навіть уявити не можу, як саме ми зійшлися та прожили 15 років, бо часом ми геть різні люди, з різними поглядами, оточенням та енергетикою, але з іншого боку, напевно, це і є міцним кільцем і саме тому кожен раз ми відкриваємо один в одному щось нове! З нами точно не засумуєш. Тож, мій любий, я хочу побажати тобі міцного здоровʼя, пізнання себе, усвідомлення своїх бажань і їх здійснення! Кохаю", - зворушила Ілона.
Крім того, Гвоздьова зізналася, що день народження чоловіка проведе з ним виключно наодинці. Пара поїхала за місто та насолоджується риболовлею, яку дуже сильно полюбляє іменинник.
Нагадаємо, нещодавно вагітна акторка Анна Кошмал на своє 30-річчя захопила кадрами з родиною та похизувалася подарунком від чоловіка та сина.
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