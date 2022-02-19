Ілона Гвоздьова показала, як змінилося її тіло після пологів: "Дивитись на себе не могла"

Ілона Гвоздьова показала, як змінилося її тіло після пологів: "Дивитись на себе не могла"

Хореографиня поділилася своїм досвідом.

Українська танцівниця, переможниця "Танців з зірками-2018" Ілона Гвоздьова двічі народжувала.

Як розповіла хореографиня, після других пологів їй було нелегко відновлювати свою форму. Ілона народжувала після 30-ти років. Попри те, що вона багато років займалася танцями та спортом, її шкіра та м'язи були не в тонусі.

"Моє тіло було в набряках, в'яла шкіра. Я дивитися на себе не могла якийсь час, але я це прийняла, дала час своєму тілу самостійно відновитися наскільки це було можливим і далі вже почала йому допомагати ззовні!" - розповіла Гвоздьова.

Також танцівниця показала знімок, на якому вона у спортивних лосинах та топі демонструє свій живіт після других пологів. Так, хореографиня вирішила опублікувати знімок без фотошопу та фільтрів, аби своїм прикладом показати іншим жінкам, що немає ідеальних.

Ілона Гвоздьова після других пологів / instagram.com/ilonagvozdeva

"Знаєте, я не боюся бути справжньою, викладати фото без фільтрів та фотошопу, показувати, що я не ідеальна і мені теж завжди є над чим працювати зі своїм тілом", - додала Ілона.

До речі, танцівниця також дала декілька порад, як можна повернутися у форму після пологів. Зірка говорить, що варто правильно харчуватися, займатися спортом, добре відпочивати, відвідувати лазні та робити масажі.

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