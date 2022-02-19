Ілона Гвоздьова показала, як змінилося її тіло після пологів: "Дивитись на себе не могла"

Хореографиня поділилася своїм досвідом.
Українська танцівниця, переможниця "Танців з зірками-2018" Ілона Гвоздьова двічі народжувала.
Як розповіла хореографиня, після других пологів їй було нелегко відновлювати свою форму. Ілона народжувала після 30-ти років. Попри те, що вона багато років займалася танцями та спортом, її шкіра та м'язи були не в тонусі.
"Моє тіло було в набряках, в'яла шкіра. Я дивитися на себе не могла якийсь час, але я це прийняла, дала час своєму тілу самостійно відновитися наскільки це було можливим і далі вже почала йому допомагати ззовні!" - розповіла Гвоздьова.
Також танцівниця показала знімок, на якому вона у спортивних лосинах та топі демонструє свій живіт після других пологів. Так, хореографиня вирішила опублікувати знімок без фотошопу та фільтрів, аби своїм прикладом показати іншим жінкам, що немає ідеальних.
"Знаєте, я не боюся бути справжньою, викладати фото без фільтрів та фотошопу, показувати, що я не ідеальна і мені теж завжди є над чим працювати зі своїм тілом", - додала Ілона.
До речі, танцівниця також дала декілька порад, як можна повернутися у форму після пологів. Зірка говорить, що варто правильно харчуватися, займатися спортом, добре відпочивати, відвідувати лазні та робити масажі.
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