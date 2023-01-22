Ілона Гвоздьова поскаржилася на проблеми зі здоров'ям: "Ліва рука погано працює"

Знаменитість не розуміє, що саме стало причиною цього.

Хореографиня Ілона Гвоздьова схвилювала шанувальників новиною про погане самопочуття.

Як розповіла танцівниця у сторіз в Instagram, останнім часом вона часто відчуває сильний біль у тілі, який сковує рухи. Через поколювання у ключиці Ілона не може нормально поворухнути лівою рукою.

"Спочатку трохи поколювало, але чим далі, тим гірше. Ліва рука погано працює, а коли нервую, взагалі відчуваю пульсацію в районі ключиці", - поділилася Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Що саме стало причиною болю хореографиня точно не знає та хоче порадитися з лікарями. Однак Ілона припускає, що погане самопочуття могло стати наслідком стресу та напруженого нервового стану.

"Часто почала відчувати себе наче цей кахель, по якому йдуть тріски та ніби розриває зсередини. Хоча зовні начебто все добре...", - написала Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

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