Ілона Гвоздьова поскаржилася на проблеми зі здоров'ям: "Нереально боляче"

У зірки проблеми зі спиною.
Українська хореографиня Ілона Гвоздьова поскаржилася на проблеми зі здоров'ям.
У своєму Instagram зірка розповіла, що в неї щось сталось зі спиною. Ілона вважає, що в неї защемило нерв під лопаткою. Так, зірці тяжко повертати шиєю, а також підіймати руки догори.
"Біда. Не повертається шия, не підіймаються руки. Нереально боляче. Сталось защемлення нерву під лопаткою. Найприкріше, що це сталось не на заняттях. Я просто прокинулась, встала з ліжка і привіт", - поділилася танцівниця.
Наразі Ілона шукає хорошого масажиста в Києві. До речі, попри біль, зірка все ж таки намагається жартувати. Танцівниця говорить, що в неї вже, мабуть, настала "професійна старість".
"Або це професійна старість, або вже час відпочивати", - пожартувала зірка.
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