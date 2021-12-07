Ілона Гвоздьова поскаржилася на проблеми зі здоров'ям: "Нереально боляче"

У зірки проблеми зі спиною.

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова поскаржилася на проблеми зі здоров'ям.

У своєму Instagram зірка розповіла, що в неї щось сталось зі спиною. Ілона вважає, що в неї защемило нерв під лопаткою. Так, зірці тяжко повертати шиєю, а також підіймати руки догори.

Ілона Гвоздьова розповіла про проблеми зі здоров'ям / instagram.com/ilonagvozdeva

"Біда. Не повертається шия, не підіймаються руки. Нереально боляче. Сталось защемлення нерву під лопаткою. Найприкріше, що це сталось не на заняттях. Я просто прокинулась, встала з ліжка і привіт", - поділилася танцівниця.

Ілона Гвоздьова розповіла про проблеми зі здоров'ям / instagram.com/ilonagvozdeva

Наразі Ілона шукає хорошого масажиста в Києві. До речі, попри біль, зірка все ж таки намагається жартувати. Танцівниця говорить, що в неї вже, мабуть, настала "професійна старість".

"Або це професійна старість, або вже час відпочивати", - пожартувала зірка.

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