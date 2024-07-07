Ілона Гвоздьова поскаржилася на самопочуття та нестерпний біль у тілі: "Вимушено ізольована"

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова розповіла про погіршення стану здоров'я.

Так, у фотоблогу зірка розповіла, що днями скасувала усі плани на найближче майбутнє, бо захворіла вітрянкою. За її словами, ця хвороба у 35 років відчувається інакше, ніж у дітей. Тому вона страждає він болі й свербежу. Причину такої несподіваної появи вітрянки Ілона вважає її шалені темпи життя й виснаження організму.

"Я захворіла вітрянкою. І скажу вам у віці 35 ця хвороба переноситься дуже непросто, а часом хочеться вилізти на стелю від болю, свербежу та вимушеної ізоляції. Одна моя знайома сказала, що вітрянка в дорослому віці з точки зору психосоматики – це слідча дія на підсвідомому рівні між тим що я "хочу робити" і тим, що "необхідно робити", постійний тиск з боку спільноти людей та їхні очікування, розбіжність між моїми потребами і потребами інших людей! Тобто тіло йде в блок і змушує зупинитись, замислитись, згадати незакриті гештальти, неопрацьовані і не пережиті образи! Варто все згадати, переосмислити, відпустити та йти далі жити своє життя", - поділилася Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Втім, танцівниця поділилася, що вже зараз почувається краще та навіть показала, який вигляд має у сторіз.

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко також розповіла про раптове погіршення самопочуття просто на знімальному майданчику й назвала причину.

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