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Ілона Гвоздьова повідомила про смерть близької людини: "Тепер разом на небесах"

Ілона Гвоздьова повідомила про смерть близької людини: "Тепер разом на небесах"

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Артистка втратила дідуся чоловіка.

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова повідомила про горе у родині.

Сьогодні, 2 липня, у своєму Instagram знаменитість поділилася, що втратила дідуся її чоловіка. Його життя обірвалося після п'яти місяців, як померла його дружина, бабуся чоловіка Гвоздьової. Так, хореографиня вшанувала пам'ять подружжя їхнім атмосферним романтичним знімком у осінньому саду на схилі років.

"Тепер ви разом на небесах. Світла пам'ять і нехай земля вам буде пухом", - розчулила Ілона.

Бабуся та дідусь чоловіка Ілони Гвоздьової / © instagram.com/ilonagvozdeva
Бабуся та дідусь чоловіка Ілони Гвоздьової / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Своєю чергою, підписники розділили горе родини та висловили свої співчуття й підтримку у коментарях під публікацією:

  • Добре, що є такі спогади. Світла пам'ять
  • Ця ваша фотосесія була неймовірною. Така пам'ять для всієї родини. Встигли залишити в пам'яті те покоління для ваших діток
  • Так шкода, що рідна людина йде від тебе у вічність. Відчуття, ніби вирвали серце і душу!
  • Мої найщиріші співчуття! Царство небесне

Нагадаємо, нещодавно колишній чоловік покійної співачки Шинейд О'Коннор у роковини її смерті розкрив, від чого вона загинула у власному будинку.

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