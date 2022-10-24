Ілона Гвоздьова пригадала початок війни: "Пролетіло над склом моєї автівки вісім ракет"

Танцівниця пригадала, яким було для неї 24 лютого.

Відома українська хореографиня Ілона Гвоздьова розповіла, як для неї почалася повномасштабна війна в Україні.

Зокрема, знаменитість разом із чоловіком та дітьми поїхала до батьків. Та поїздка не минула без неприємних ситуацій. Сім'я танцівниці бачила, як над ними пролітали ракети.

Після приїзду до рідних знаменитість не могла оговтатися, адже не вірила, що почалася повномасштабна війна. Утім, вони почали готуватися до оборони села та готувати підвальне приміщення, де ховалися від ворожих ракет.

"Ранок 24.02 запам'ятала назавжди: пролетіло над лобовим склом моєї автівки вісім ракет. Приїхали до батьків і одразу думали про оборону села, готували підвальне приміщення. Були жахливі відчуття, ще два-три тижні взагалі не могла повірити в те, що до нашої країни прийшла війна. Але не розгубилася", - поділилася Ілона.

Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Зазначимо, танцівниця 24 лютого намагалася заспокоїти шанувальників та писала у своєму фотоблогу слова підтримки. Сама ж Ілона з родиною поїхала до батьків.

Коли окупанти поцілили в будинок Гвоздьової, вона разом із сином та донькою поїхала до Італії, аби захистити дітей. Загалом, російські окупанти понівечили не лише дім знаменитості, а й авто її чоловіка.

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