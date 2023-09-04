Ілона Гвоздьова приголомшила своїм зовнішнім виглядом у спідньому

Переможниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова приголомшила своїм зовнішнім виглядом.

Танцівниця поділилася новим фото у своїх Instagram-stories, на якому показалася лише у спідньому. Ілона продемонструвала неабияку фізичну форму - гарні підтягнуті ноги, плаский живіт та пружні сідниці.

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

У такий спосіб танцівниця вирішила надихнути своїх шанувальників та зазначити, що гарна форма - це завжди праця над собою та своїм тілом.

"Hixтo нe зможе вас мотивувати на успіх і бажані результати, допоки ви самі не захочете змін. Meнi 35 років, в мене двоє дітей і я кожен день працюю над своїм тілом, щоб бачити таке відображення в дзеркалі", - сказала Гвоздьова.

Нагадаємо, що нещодавно у Мережі навколо танцівниці розгорівся скандал - користувачі розкритикували Ілону за вибір вбрання для доньки на Перший дзвоник.

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