Ілона Гвоздьова про перший ефір "Танців": навіть не згадали Григорія Чапкіса

Ілона Гвоздьова про перший ефір "Танців": навіть не згадали Григорія Чапкіса

Танцівниця висловила своє враження від першого прямого ефіру.

Хореографиня Ілона Гвоздьова, яка раніше відмовилася від участі у "Танцях з зірками", прокоментувала перший прямий ефір шоу.

За словами танцівниці, загальне враження у неї залишилося чудове, Ілоні сподобалося світло, гарна заявка учасників, гарна графіка і спецефекти.

"Чудовий склад журі, Макс Чмерковський дуже сподобався, говорив по справі і гарно. Хлопці-танцівники – всі неймовірні, тішили око технікою, чого не скажеш про деяких дівчат-учасниць. Нарешті танцівників заявляли як справжніх артистів, розкішні костюми", - поділилася Гвоздьова.

Проте була й ложка дьогтю в бочці меду. Так, Ілона зізналася, що їй було неприємно те, що за весь ефір не згадали легендарного Григорія Чапкіса, якого не стало 13 червня 2021 року і який був одним з найулюбленіших членів журі "Танців".

"В анонсі шоу не раз згадували, що цей сезон присвячений пам'яті легендарного Григорія Чапкіса. В результаті на ефірі навіть не згадали про нього. Можливо, буде пізніше, але могли б і відкрити з пам'яті про нього! Занадто низькі оцінки і дуже різні щодо учасників – танцюєш погано – вищий бал, добре – занижують. Можливо, бачать в цьому перспективу?" – висловила своє невдоволення Гвоздьова.

Не оминула увагою Ілона й сюрприз від MELOVIN для судді Катерини Кухар, якій він презентував живе серце:

"Сюрприз у вигляді "живого серця" – це занадто. Чим дивуватиме на всіх інших ефірах, всі органи буде віддавати?" – зазначила Ілона.

Також вона розповіла й про своїх фаворитів після першого прямого ефіру. Так, Гвоздьовій сподобалися номери Станіслава Горуни та Даніели Преап, Артура Логая та Анни Кареліної, Ольги Харлан та Дмитра Дікусара, Ліди Лі та Олексія Базели.

Нагадаємо, що минулої неділі на каналі "1+1" відбувся перший прямий ефір п'ятого сезону шоу "Танці з зірками".

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання