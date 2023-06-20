Ілона Гвоздьова про те, як ховалася з дітьми під час атаки на Київ: "Прислухалася до звуку "шахеда"

Танцівниця з сином та донькою майже всю ніч провела у підвалі.

Переможниця "Танців з зірками", хореографиня Ілона Гвоздьова розповіла, як під час нічної атаки на Київ ховалася з дітьми у підвалі від ворожих безпілотників.

Як розповіла знаменитість в Instagram-stories, вона з донькою Рією та сином Домініком майже всю ніч провела у підвалі. Весь час танцівниця прислухалася до звуків, які чула знадвору, та боялася, що поруч з ними може пролетіти ворожий дрон "шахед".

"П'ять годин проспала у позі ембріона у підвалі, обіймаючи своїх дітей, тіло оніміло все, наче хто палками бив. Поруч в озері стояв гуркіт від жаб, і я прислухалася до кожного звуку "шахеда", - розповіла хореографиня.

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Зазначимо, у ніч проти 20 червня окупанти завдали масованого удару по Україні дронами та ракетами. По Київщині окупанти випустили іранські дрони "шахеди". Внаслідок ворожої атаки пошкоджені нежитлові споруди, приватні будинки та адміністративна будівля.

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська їздила на деокуповані території Донецької області. Артистка ділилася своїми враженнями від поїздки.

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