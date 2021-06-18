Ілона Гвоздьова прокоментувала, чому так мало зірок прийшли попрощатися із Григорієм Чапкісом

Знаменитість також назвала головну мудрість Чапкіса.

Сьогодні, 18 червня, поховали на Байковому кладовищі легендарного українського хореографа і суддю проєкту "Танці з зірками" Григорія Чапкіса.

Із зірок, які прийшли провести в останню путь маестро, були лише співачка Камалія з мамою, танцівник Дмитро Дікусар та хореографиня Ілона Гвоздьова.

У коментарі сайту ТСН.ua знаменитімть прокоментувала, чому так мало зірок прийшли попрощатися із Григорієм Чапкісом.

"Мені здається, це не якийсь флешмоб або світська подія. Люди повинні приходити, коли дійсно відчувають потребу попрощатися з цією людиною. У мене є така потреба, тому що я вважаю його дійсно учасником свого творчого життя і прикладом для наслідування. Тому я прийшла, а всі інші — їхня справа", – зазначила зірка.

Крім того, танцівниця назвала головну мудрість Чапкіса – жити довго, щасливо і в танцях.

Нагадаємо, раніше Ілона Гвоздьова зі сльозами розповіла пророчі слова Григорія Чапкіса, коли була ще маленькою. Пригадала Гвоздьова і яскраві моменти, пов’язані із легендарним хореографом.

Також попрощалися із легендою хореограф Влад Яма, співак Павло Зібров та президент України Володимир Зеленський.

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