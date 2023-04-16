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Ілона Гвоздьова провела екскурсію своїм затишним будинком, який побудувала під час війни

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
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Ілона Гвоздьова провела екскурсію своїм затишним будинком, який побудувала під час війни

Ілона Гвоздьова з чоловіком / Фото: insider.ua

Інтер'єром будинку танцівниця займалася особисто.

Учасниця "Танців з зірками", хореографиня Ілона Гвоздьова провела екскурсію своїм будинком під Києвом, будівництво якого продовжила під час війни.

Як раніше ділилася Гвоздьова, будинок мрії вона розпочала будувати ще до повномасштабного вторгнення. Артистка багато працювала, аби втілити мрію у життя. Ілона займалася інтер'єром будинку, а її чоловік Іван Хомячук був виконробом на їхньому будівництві та контролював самостійно весь процес.

Нещодавно Гвоздьова з родиною переїхали до свого нового житла і показали, як все облаштували, пише Insider.ua.

Ілона розповіла, як продумувала дизайн інтер'єру у будинку:

"Я надихалася світлинами гарних інтер'єрів у Pinterest. Інколи навіть дивилася на деякі картинки і розуміла: ось це, наприклад, кухня чи спальня моєї мрії. Так, кадр за кадром, я візуалізувала собі будинок мрії і згодом консультувалася з тими чи іншими майстрами з приводу реалізації задуманого. Розташування меблів я промальовувала сама, не маючи дизайнерської освіти. От просто уявляла собі в голові як воно повинно бути", - зізналася танцівниця.

Будинок Ілони Гвоздьової / © insider.ua
Будинок Ілони Гвоздьової / Фото: insider.ua

У будинку Гвоздьової два поверхи. Тут є вітальня, кухня, гостьова кімната, дві дитячі кімнати, спальня з гардеробом та окремою ванною, гостьова та дитяча ванни й кілька господарчих приміщень.

"Ще однією причиною ремонту будинку власними силами стало заощадження коштів. Якби ми звернулися до професійного дизайнера, то це влетіло б нам у неабияку копієчку", - зазначила артистка.

Нагадаємо, раніше Ілона Гвоздьова зі сльозами на очах розповіла, на які жертви іде заради кар'єри.

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Дата публікації
Перегляди
384
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