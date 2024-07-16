Ілона Гвоздьова різко відповіла на критику її фігури в обтислій сукні: "Буду бісити далі"

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова різко висловилася через хейт підписників в її бік.

Зокрема, у фотоблогу знаменитість опублікувала фото, на яких в обтислій сукні з глибоким декольте позує на природі. Втім, деякі підписники вдалися до критики фігури Ілони, на що вона не стала мовчати. Танцівниця висловила свій подив, чому хейтерам краще написати свій гнівний коментар у Мережі, аніж просто пройти повз контенту, який не подобається.

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"Схожі коментарі, звісно, можна пропустити повз себе, та тут питання в іншому! Якщо, наприклад, комусь не подобаються мої світлини, моя сторінка, мій блог – якого біса ви підписані на мене? Відпишіться і слідкуйте за "гітарами", "90*60*90" або просто не пишіть людині, якщо вам не ок, і просто свайп далі!", - гнівно написала артистка.

Ілона Гвоздьова відповіла хейтерам / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Водночас Гвоздьова запевнила, що її все влаштовує, тому вона не зважає на схожу критику. І з гумором написала, що буде й далі носити такі сукні, які підкреслюють її фігуру.

"Взагалі я не розумію, як можна написати незнайомій тобі людині якусь гидоту! Я неідеальна, і в цьому моя краса, сила та впевненість! Тому буду і далі бісити вас своїми вузькими стегнами в о*у*нній сукні. Я не очікую від своїх підписників лестощів, але й не дозволю більше переходити мої межі! Не витрачайте свою енергію й мій час!", - підсумувала Ілона.

Ілона Гвоздьова відповіла хейтерам / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Нагадаємо, нещодавно Ілона Гвоздьова зізналася, як за понад пів року після збільшення грудей змінився її стан і чому вона відчуває дискомфорт.

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