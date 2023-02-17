Ілона Гвоздьова різко відповіла на закиди, що її син живе з бабусею: "Годі мене цькувати"

Хореографиня Ілона Гвоздьова щодня отримує купу запитань про те, чому зараз її 2-річний син живе разом із бабусею, а не з батьками.

Танцюристка вже втомилася від таких повідомлень та закидів у свій бік, тому вирішила відповісти коментаторам в Instagram.

Як розповіла Ілона, на такі заходи родина погодилася через повномасштабну війну, яка серйозно вдарила і по фінансових можливостях родини.

Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"Якщо ще досі хтось не помітив - у країні війна, Київ, як і багато інших міст, знаходяться під постійною повітряною загрозою, і не тільки, чоловік залишився майже без роботи. Попри все це, ми вирішили добудовувати наш дім і продовжувати жити. Поки що моя діяльність більш результативна з точки зору фінансів, ніж чоловіка, тому я не можу полишити роботу і просто насолоджуватися виховуванням своїх дітей. Бо сім’я - це не лише про love story, гарні світлини в insta й так далі… Адже нікому не цікаво знати про цілодобову тяжку працю, постійні кредити, невдачі, розчарування, борги і все в цьому дусі. Життя в Києві не з дешевих, навчання першої дитини, курси, будування, няні для молодшого, все це дуже дорого коштує, і тягнути все не виходить", - написала Гвоздьова.

Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Танцюристка зізналася, що вона важко переживає розлуку з сином, але розуміє, що зараз йому краще пожити з бабусею та дідусем.

"Кожен день я бачу мам на дитячих майданчиках із синочками, і сльози на очах та серце крається, що я зараз не поруч зі своїм, але розумію, що зараз так, і по-іншому поки не вдається розрулити все це… Тому годі мене цькувати своїми порадами щодо материнства, дивіться за собою, своєю сім’єю і дітьми. Годі приміряти ваше вузьке мислення і шаблони на інші сім’ї. Адже я показую в insti лише 20% свого життя і те що, я вважаю за потрібне. Жалітися на долю, страждати і робити із себе жертву не буду, не дочекаєтеся. В мене чудова сім’я, я прекрасна матір і сама буду вирішувати, як мені жити", - сказала Ілона.

Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

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