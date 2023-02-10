Ілона Гвоздьова розчулила архівними кадрами з померлим батьком: "Хотіла, аби ти завжди був поруч"

Танцівниця та переможниця проєкту "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова поділилася з фанами особистим болем.

Дев'ять років тому хореографиня втратила рідного батька. 10 лютого тато Гвоздьової мав святкувати свій день народження, тому в цей день вона присвятила йому зворушливий допис в Instagram.

"Мій любий татку, сьогодні був би твій день народження, але ти тепер мій янгол-охоронець і ось вже дев'ять років я лише можу роздивлятися наші світлини і згадувати приємні спогади про те, яким було наше життя", - написала Ілона.

Танцівниця зробила зворушливе відео з архівних світлин, на яких вона позує з батьком. Гвоздьова зізналася, що дуже хотіла, аби рідна людина була поруч.

"Мій рідний, ти навіть не уявляєш, як сильно мені не вистачає тебе, твого сміху, твоїх порад, твого сильного плеча. Коли ми переїхали в новий будинок - перша думка була про тебе. Я так хотіла, аби ти пишався мною, аби побачив мої досягнення, своїх чудових онуків і завжди був поруч. Люблю, пам’ятаю і для мене ти назавжди в моєму серці", - звернулася до батька Ілона.

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