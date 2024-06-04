Ілона Гвоздьова розчулила фото з мамою та покійним татом: "Ніби кадр з фільму"

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова зворушила рідкісним архівним кадром з батьками.

Так, у своєму фотоблогу зірка опублікувала пам'ятне щасливе фото з мамою Ніною у червоній сукні та татом Олександром у білих брюках та сорочці, якого, на жаль, не стало 2014 року. На архівному кадрі батьки танцівниці кружляють у танці, тримаючись за руки, серед дерев і квітів у саду. Як зізнається Ілона, цей цінний момент нагадав їй кадр з фільму.

"Коли батьки щасливі і нарешті живуть своє найкраще життя! Ніби кадр з фільму", - написала знаменитість.

Батьки Ілони Гвоздьової / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Зазначимо, життя тата Ілони обірвалося понад 10 років тому від страшної недуги – раку легенів. За словами хореографині, відтоді рідна людина стала для неї та її родини янголом-охоронцем. До того ж усі свої перемоги Гвоздьова присвячує татові, бо неодноразово наголошувала, що саме завдяки ньому вона й домоглася того успіху, який зараз має.

Нагадаємо, нещодавно Віталій Козловський вперше за тривалий час показав свою маму. Артист зізнався, як разом з нею та родиною проводить час.

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