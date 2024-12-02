Ілона Гвоздьова розкрила, скільки кіло набрала за час відпустки та як зараз худне

Танцівниця побувала в Буковелі.
Українська хореографиня Ілона Гвоздьова відверто розповіла про схуднення.
Так, декілька днів тому Ілона у своєму фотоблогу поділилася, що приїхала з відпустки. Близько тижня танцівниця з подругою насолоджувалися смачною кухнею та місцевими розвагами у Карпатах. Проте у своїх сторіз Гвоздьова зізналася, що набрала півтора кілограма.
За словами хореографині, вага позначилася не лише на її фігурі, але й обличчі. Щоправда, Ілона пояснила, що не докоряє собі, а навпаки задоволена. Бо з професійної точки зору розуміє, щоб мати рельєфне тіло, треба спочатку набрати масу. Тож тепер танцівниця каже, що регулярно приділятиме увагу спорту, масажам і коханню.
"Відпочивати було добре, але тепер треба повертатися до режиму. Я набрала півтора кілограми. Вже була у спортзалі, хоча до того казала, що не ходжу. Але подивилася в дзеркало й сказала, що моє тіло – моя візитівка. З точки зору професійного спорту – це уже добре. Спочатку я набрала масу всюди, але на обличчі це гарно відображається. Але тепер "сушка". Тонус шкіри спадає – їду на масаж. 36 то не 16. Тому спорт, масажі та кохання", - поділилася Гвоздьова.
Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська замилувала, як з 4-річною донькою тримає себе в формі за допомогою вправ у себе вдома.
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