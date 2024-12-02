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Ілона Гвоздьова розкрила, скільки кіло набрала за час відпустки та як зараз худне

Ілона Гвоздьова розкрила, скільки кіло набрала за час відпустки та як зараз худне

Ілона Гвоздьова розкрила, скільки кіло набрала за час відпустки та як зараз худне

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Танцівниця побувала в Буковелі.

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова відверто розповіла про схуднення.

Так, декілька днів тому Ілона у своєму фотоблогу поділилася, що приїхала з відпустки. Близько тижня танцівниця з подругою насолоджувалися смачною кухнею та місцевими розвагами у Карпатах. Проте у своїх сторіз Гвоздьова зізналася, що набрала півтора кілограма.

За словами хореографині, вага  позначилася не лише на її фігурі, але й обличчі. Щоправда, Ілона пояснила, що не докоряє собі, а навпаки задоволена. Бо з професійної точки зору розуміє, щоб мати рельєфне тіло, треба спочатку набрати масу. Тож тепер танцівниця каже, що регулярно приділятиме увагу спорту, масажам і коханню.

Ілона Гвоздьова / © instagram.com/ilonagvozdeva
Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva
Ілона Гвоздьова / © instagram.com/ilonagvozdeva
Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"Відпочивати було добре, але тепер треба повертатися до режиму. Я набрала півтора кілограми. Вже була у спортзалі, хоча до того казала, що не ходжу. Але подивилася в дзеркало й сказала, що моє тіло – моя візитівка. З точки зору професійного спорту – це уже добре. Спочатку я набрала масу всюди, але на обличчі це гарно відображається. Але тепер "сушка". Тонус шкіри спадає – їду на масаж. 36 то не 16. Тому спорт, масажі та кохання", - поділилася Гвоздьова.

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська замилувала, як з 4-річною донькою тримає себе в формі за допомогою вправ у себе вдома.

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