Ілона Гвоздьова розкрила, скільки кіло набрала за час відпустки та як зараз худне

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова відверто розповіла про схуднення.

Так, декілька днів тому Ілона у своєму фотоблогу поділилася, що приїхала з відпустки. Близько тижня танцівниця з подругою насолоджувалися смачною кухнею та місцевими розвагами у Карпатах. Проте у своїх сторіз Гвоздьова зізналася, що набрала півтора кілограма.

За словами хореографині, вага позначилася не лише на її фігурі, але й обличчі. Щоправда, Ілона пояснила, що не докоряє собі, а навпаки задоволена. Бо з професійної точки зору розуміє, щоб мати рельєфне тіло, треба спочатку набрати масу. Тож тепер танцівниця каже, що регулярно приділятиме увагу спорту, масажам і коханню.

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"Відпочивати було добре, але тепер треба повертатися до режиму. Я набрала півтора кілограми. Вже була у спортзалі, хоча до того казала, що не ходжу. Але подивилася в дзеркало й сказала, що моє тіло – моя візитівка. З точки зору професійного спорту – це уже добре. Спочатку я набрала масу всюди, але на обличчі це гарно відображається. Але тепер "сушка". Тонус шкіри спадає – їду на масаж. 36 то не 16. Тому спорт, масажі та кохання", - поділилася Гвоздьова.

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська замилувала, як з 4-річною донькою тримає себе в формі за допомогою вправ у себе вдома.

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