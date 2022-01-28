Ілона Гвоздьова розкритикувала дистанційне навчання: "Це жах якийсь"

Донька танцівниці навчається в молодшій школі.
Українська танцівниця Ілона Гвоздьова виховує сина та доньку.
І Валерія вже ходить до школи. Втім, через коронавірусні обмеження дівчинка навчається дистанційно. Однак хореографиня розповіла, що їй не подобається такий формат навчання. Вона відверто зізнається, що й сама не всі завдання може зрозуміти.
"Чесно кажучи, я не з першого разу розумію, як розв'язати якесь завдання, що казати про дитину? Таке враження, ніби наша система освіти зацікавлена в тому, щоб наступне покоління було тупим стадом. Це жах якийсь", - обурилася Ілона.
До речі, Ілона й сама педагог. Хореографиня також проводить дистанційні уроки для студентів. Вона відверто зізнається, що це складно робити.
"Я з жахом уявляю, які спеціалісти будуть після закінчення навчання. І знаєте, проблема не лише в якості викладання чи ставленні учнів до навчального процесу. Проблема у зв'язку, умовах кожного і відсутності відповідальності за себе самого", - додала Ілона.
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