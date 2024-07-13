Ілона Гвоздьова розповіла про дискомфорт у грудях після пластичної операції: "Звикаю"

Артистка зізналася, чи змінилися її відчуття після понад пів року хірургічного втручання.

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова розповіла про самопочуття після пластичної операції зі збільшення грудей, яку зробила понад пів роки тому.

У своєму фотоблогу танцівниця дала відповідь на найцікавіші запитання прихильників. Зокрема, зізналася, чи відчуває біль у процесі відновлення після того, як понад пів року тому скористалася послугами пластичного хірурга. За словами танцівниці, певний дискомфорт досі присутній, адже її тіло та м'язи все ще звикають до нових форм.

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"Відчуття легкого дискомфорту. Тобто маю на увазі, що я ще звикаю до нового розміру. Коли напружуються грудні м'язи, звісно, відчуваю це по-новому", - поділилася Ілона.

Зазначимо, хореографиня Ілона Гвоздьова наважилася на збільшення грудей наприкінці жовтня минулого року. І рівно за пів року зірка у мереживній білизні похизувалася результатом і розповіла про процес загоєння.

Нагадаємо, нещодавно співачка MamaRika також наважилася на зміну в своїй зовнішності й лягла під ніж пластичного хірурга. Виконавиця наробила фото топлес у душі та вже показала перший результат.

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