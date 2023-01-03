Ілона Гвоздьова розповіла про хворобу свого чоловіка: "Намагаємося боротися"

Танцівниця зізналась, від чого страждає її коханий.

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова розповіла про проблеми зі здоров'ям у її чоловіка, Івана Хом'ячука.

Так, в Instagram-stories підписники звернули увагу, що у коханого танцівниці почали випадати брови. Вони запитали у знаменитості, що трапилося. Ілона не стала приховувати та зізналась, що Іван страждає від алопеції – патологічного випадіння волосся.

"Цей рік сильно вдарив по здоров'ю чоловіка, і з'явилася хвороба алопеція", - поділилася Гвоздьова.

Танцівниця додала, що вони намагаються боротися з хворобою, тож звернулися за допомогою до лікарів. Нині Іван проходить спеціальні обстеження.

Чоловік Ілони Гвоздьової із сином / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"Намагаємося боротися і проходимо обстеження, поки що. Імунітет чоловіка вирішив, що волосся на обличчі – це зайва річ, і намагається від нього звільнитися", - поділилася Ілона.

Нагадаємо, нещодавно Ілона Гвоздьова показала, як ховалася із сім'єю від ворожих обстрілів. Коли Росія масовано атакувала Україну дронами-камікадзе, танцівниця разом з чоловіком та донькою ночувала у підвалі.

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