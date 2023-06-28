Ілона Гвоздьова розповіла про лікування свого чоловіка від хвороби, що прогресує через стрес

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова розповіла про лікування свого чоловіка Івана Хом'ячука від хвороби, яка прогресує через стрес.

Коханий знаменитості страждає на алопецію. Це патологічне випадіння волосся, що почалося на тлі стресу, викликаного через війну в Україні. Чоловік Ілони звернувся за допомогою до лікарів, адже намагається боротися з алопецією.

Тож, прихильники Гвоздьової поцікавилися в Instagram-stories, чи допомагає Івану лікування. Танцівниця відповіла, що поки втішних результатів у боротьбі з алопецією немає.

Чоловік Ілони Гвоздьової з сином / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"Поки все безрезультатно", - поділилася з прихильниками Ілона.

Зазначимо, вперше про алопецію чоловіка танцівниця розповіла на початку року. Прихильники запримітили, що в Івана почали випадати брови. Ілона розповіла, що останній рік вплинув на здоров'я її коханого, і в нього з'явилася алопеція.

Нагадаємо, війна також негативно вплинула на дітей танцівниці. Зокрема, донька хореографині Валерія почала всього боятися.

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