Ілона Гвоздьова розповіла про секс із чоловіком після 10 років шлюбу та про ревнощі у стосунках

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова розповіла про інтимну близькість з чоловіком Іваном Хом'ячуком, з яким вона у шлюбі вже майже 10 років.

Знаменитість поділилася, що за ці роки їхнє особисте життя з коханим неабияк змінилося, в тому числі й інтимне. Ілона говорить, що почала зовсім по-іншому сприймати близькість та ставитися до цього, як до чогось особливого.

"Коли ви живите уже понад 10 років, у вас двоє дітей, то ця молодіжна історія — кожен день, романтика, пристрасть — вона трішки змінюється. Це не говорить про те, що нам не хочеться одне одного або нам не хочеться інтиму. Ти просто починаєш по-іншому це сприймати. Ставитися до цього не як до буденності, а як до дуже особливого моменту. Ти про цей момент потім ще будеш згадувати місяць", - поділилася Ілона на YouTube-каналі "Я єдина".

Ілона Гвоздьова з чоловіком / Фото: insider.ua

Також танцівниця зізналась, що ревнощі в їхньому шлюбі теж присутні. Зокрема, коли Ілона брала участь у танцювальних проєктах, її чоловіку було не надто приємно, коли його дружину обіймає інший. Однак Іван розумів, що це для Ілони лише робота. Окрім того, Гвоздьова наголосила, що в їхньому шлюбі все гаразд із довірою.

"У нас все гаразд із довірою. Коли я була в проєктах, то звісно він ревнував. Мені здається, кожен нормальний чоловік, якщо він любить свою жінку, цінує її, то йому буде не дуже приємно споглядати, як його дружину в екрані телевізора якийсь інший чоловік обіймає, танцює з нею, підіймає і все таке інше. Але він розумів, що то була робота", - розповіла знаменитість.

Ілона Гвоздьова з чоловіком / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Нагадаємо, нещодавно ведучий Микита Добринін вперше розповів про нові стосунки. Також шоумен натякнув, з ким саме зустрічається.

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