Ілона Гвоздьова розповіла про відпустку в Єгипті з дітьми: "Це був жах"

Ілона Гвоздьова розповіла про відпустку в Єгипті з дітьми: "Це був жах"

Зірка поїхала на відпочинок без чоловіка та няні.

Відома українська хореографиня Ілона Гвоздьова розповіла про відпустку в Єгипті з дітьми.

Так, декілька місяців тому зірка гайнула у відпустку з мамою, нащадками, але без чоловіка та няні. У програмі "Світське життя" знаменитість зізналася, що це був жах, оскільки, так і могла розслабитися з малечею.

"Ми поїхали без чоловіка, але з мамою і це, чесно кажучи, був жах. Я дуже люблю своїх дітей, але всі на відпочинку набирають вагу, приїжджають з яскравим обличчям. Я приїхала з синяками під очима і мінус 3 кг. Домініка віддала мамі, Рію прийняла, Рію віддала, Домініка забрала. Всі хочуть спати та їсти з мамою, всі хочуть маму. Тому я зрозуміла, що наші майбутні відпочинки з дітьми – лише з нянькою", – заявила артистка.

Нагадаємо, раніше Ілона Гвоздьова в бікіні еротично вигнулася на яхті та відповіла на хейт щодо розміру її грудей. Зірку критикують за "маленький бюст".

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