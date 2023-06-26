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Ілона Гвоздьова розповіла, як війна вплинула на її доньку: "Сльози на очах навертаються"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Ілона Гвоздьова розповіла, як війна вплинула на її доньку: "Сльози на очах навертаються"

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Дівчинка гостро реагує на сигнали тривоги.

Танцівниця Ілона Гвоздьова поділилася переживаннями щодо того, як повномасштабна війна серйозно вплинула на її доньку Валерію.

На своїй сторінці в Instagram хореографиня показала усміхнені фото доньки, яка похизувалася своїми гімнастичними навичками. За словами Ілони, вона не може дивитися на ці щасливі кадри без сліз, адже розуміє, як важко подарувати дитині зараз спокійне життя. 

"Дивлюсь ці фото і сльози на очах навертаються. Після останньої гучної ночі в Києві моя донька знов стала боятися всього, почувши тривогу, біжить поперед мене ховатися в укриття, руки і голос тремтить і моє серце просто крається від безсилля! Вночі живемо як кроти, а вдень намагаємось надолужити життя і встигнути бути щасливими в цей день! Наче спішимо жити, бо завтра може не настати", - написала зіркова мама.

Донька Ілони Гвоздьової / © instagram.com/ilonagvozdeva
Донька Ілони Гвоздьової / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva
Донька Ілони Гвоздьової / © instagram.com/ilonagvozdeva
Донька Ілони Гвоздьової / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона зізналася, що намагається усіма можливими способами подарувати дітям безтурботне дитинство, але, на жаль, залишаються речі непідсильні їй.

"Я вже вигадувала все: ігри, смаколики, відволікаючі бесіди, маленькі подорожі, подарунки та на жаль наші діти назавжди тепер будуть дітьми війни", - поділилася Гвоздьова.

Донька Ілони Гвоздьової / © instagram.com/ilonagvozdeva
Донька Ілони Гвоздьової / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

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Дата публікації
Перегляди
671
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