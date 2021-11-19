Ілона Гвоздьова розсекретила, за яку пару вболіває на "Танцях з зірками"

Ілона Гвоздьова розсекретила, за яку пару вболіває на "Танцях з зірками"

Цієї неділі відбудеться півфінал проєкту.

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова відповіла, за яку пару вболіває у шоу "Танці з зірками".

Так, знаменитість говорить, що підтримує Артура Логая та Анну Кареліну. Вона запевнила, що їй подобається, як вони танцюють.

"Вболіваю за Артура Логая та Аню. Їхні танці завжди на високому технічному рівні. Зазвичай завдяки універсальній та досвідченій партнерці", - поділилася Ілона.

Артур Логай та Анна Кареліна / instagram.com/logai.arthur

Втім, хореографиня не оминула й інші пари. Вона зазначила, що Костянтин Войтенко гарно танцює. Окрім того, Дмитро Дікусар заслуговує перемоги.

"Дікусар заслуговує перемогти завдяки досвіду роботи на ТБ. Костя Войтенко сольно танцює та й взагалі гарно танцює як для зіркового учасника", - поділилася танцівниця.

Також Ілона прокоментувала й своє повернення на шоу. Зірка говорить, що на "Танцях з зірками" з'явилися нові хореографи, які чудово танцюють.

Ілона Гвоздьова / instagram.com/ilonagvozdeva

"Ми вже там не потрібні. Настав час нових учасників, хоча й нам ще є чим дивувати", - поділилась знаменитість.

Зазначимо, цієї неділі, 21 листопада, відбудеться півфінал проєкту "Танці з зірками".

Читайте також: