Ілона Гвоздьова шокувала, як російські окупанти понівечили її заміський будинок – фото

Зірка "Танців з зірками", українська хореографиня Ілона Гвоздьова приголомшила кадрами її зруйнованого заміського маєтку внаслідок наймасштабнішої в світі комбінованої ракетної атаки Києва 2 січня.

Так, танцівниця минулого літа розповідала, що активно будує будинок під Києвом. За її словами, вона з родиною збирала на свою оселю мрії майже все життя. Ілона вже тоді витратила на будівництво та облаштування будинку понад 250 тисяч доларів.

І сьогодні, 2 січня, коли країна-агресорка атакувала столицю безпілотниками, "Кинджалами" та крилатими ракетами, маєток Ілони з чоловіком і дітьми також залишився понівеченим. У своєму фотоблогу хореографиня показала вибиті вікна і повалені дроти на подвір'ї.

"Ніч була жахлива для усієї країни. Нашу сім'ю лихо теж не оминуло, але усі живі, і за це дякуємо", – написала зірка.

Ілона Гвоздьова показала понівечений будинок внаслідок ракетної атаки Києва / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

На щастя, Гвоздьова разом з родиною у цей час перебувала в укритті. Тому постраждалих не було. Це хоч дуже налякало знаменитість, однак вона зазначила, що її родина "жива і це вже свято". І висловила щиру вдячність силам ППО.

Ілона Гвоздьова з сином в укритті

Ілона Гвоздьова відреагувала на масовану російську атаку

Зазначимо, на початку повномасштабного вторгнення російські окупанти вже завдавали руйнувань оселі Ілони Гвоздьової. Тоді вона з прокльонами записала емоційне відеозвернення до терористичної держави, де висловила всю свою ненависть громадянам РФ.

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