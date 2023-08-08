Ілона Гвоздьова шокувала, як її 7-річній доньці різко стало зле: "Вечір минув, як страшний сон"

Українська хореографиня та переможниця проєкту "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова розповіла, як її 7-річній доньці несподівано стало зле.

В Instagram-stories танцівниця поділилася, що відвезла Валерію до літнього табору. Там дівчинка разом зі своїми приятелями мала б відпочивати, тренуватися та заряджатися позитивними емоціями перед початком навчального року у школі. Однак того ж дня Валерію довелося звідти забрати.

"Донька вперше в житті поїхала до тренувального табору відпочинку зі своєю групою. Трішки зарядитися позитивом, увійти в спортивну форму і набратися сил перед навчальним роком", - поділилася Ілона.

Посередині донька Ілони Гвоздьової / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Першого ж дня у таборі 7-річній доньці Ілони несподівано стало зле. У дівчинки почав неабияк боліти живіт. Гвоздьовій довелося ввечері їхати, забирати Валерію та негайно везти її до лікарів.

"Вчорашній вечір минув, як страшний сон. Перший день у таборі закінчився сльозами, болем у животі. Страх, стрес… Мама приїхала, забрала дитину", - розповіла танцівниця.

Донька Ілони Гвоздьової / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона не стала вдаватися в подробиці, що саме сталося з її донькою. Однак хореографиня поділилася, що у дівчинки перевірили вміст ацетону в крові та відправили на обстеження до хірурга.

Також Гвоздьова подякувала лікарям, які пішли їй на зустріч, ввечері зробили обстеження та надали першу допомогу 7-річній Валерії.

"Я хочу подякувати лікарям, які просто пішли мені на зустріч. Я зателефонувала майже о 10 вечора. Вони мене прийняли на швидкій з педіатром, зробили аналізи, зробили тест на ацетон, подивилися дитину, видали направлення до хірурга. Просто вам материнське велике дякую. Ви неймовірні. Швидко зреагували, прийняли дитину, оглянули і надали допомогу", - звернулася до лікарів танцівниця.

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Нагадаємо, нещодавно Ілона Гвоздьова відсвяткувала день народження. Танцівниця розповіла, як зустріла 35-річчя в укритті, адже російські окупанти ракетами обстрілювали Україну.

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