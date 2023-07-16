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Ілона Гвоздьова у купальнику позувала на тлі моря: "Очима моєї доньки"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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589
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Ілона Гвоздьова у купальнику позувала на тлі моря: "Очима моєї доньки"

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Зараз зіркова мама з дітьми перебуває за кордоном.

Танцівниця та переможниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова показала, який вигляд має у купальнику. 

Хореографиня поділилася сонячними світлинами з морського узбережжя на своїй сторінці в Instagram. Ілона показала, к насолоджується відпочинком на пляжі та засмагає у чорному бікіні. Також на шиї танцівниці фани могли розгледіти цікавий аксесуар - срібний ланцюжок з підвіскою у вигляді мапи України.

Ілона Гвоздьова / © instagram.com/ilonagvozdeva
Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva
Ілона Гвоздьова / © instagram.com/ilonagvozdeva
Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Як розповіла, знаменитість, гарні кадри з відпочинку у Туреччині Гвоздьовій зробила її семирічна донька Валерія. 

"Я очима моєї доньки…", - підписала добірку фото Ілона. 

Ілона Гвоздьова / © instagram.com/ilonagvozdeva
Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Також танцівниця поцікавилася в шанувальників, яке з фото їм подобалося найбільше. У коментарях більшість підписників Ілони відали свої голоси за світлину, де вона позує спиною до камери та демонструє ту саму особливу патріотичну прикрасу.

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Дата публікації
Перегляди
589
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