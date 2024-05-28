Ілона Гвоздьова у мереживному спідньому похизувалася пишним бюстом після пластичної операції

Артистка показала, який вигляд мають її груди через пів року після хірургічного втручання.

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова похизувалася результатом пластичної операції зі збільшення грудей.

У своєму Instagram танцівниця опублікувала доволі пікантні кадри. На знімках Гвоздьова постала в мереживній спідній білизні. Хореографиня поділилася, що вже минуло пів року відтоді, як вона лягла під ніж пластичного хірурга, тож вже сміливо може показувати результат. Як поділилася знаменитість, операцією вона задоволена.

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"Ось він – результат. Минуло рівно шість місяців від моменту операції, і я можу показати цю красу! Дякую своєму хірургу і клініці. Зроблено з любов'ю", - поділилася танцівниця.

Хореографиня також наголосила, що результат залежить не лише від самої операції. Після хірургічного втручання необхідно виконувати всі рекомендації лікаря. Саме тоді процес загоєння мине успішно, і бюст матиме гарний вигляд.

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"Хочу наголосити на тому, що результат залежить не тільки від майстра, але й від правильного проходження післяопераційного періоду! Варто дотримуватися усіх настанов та рекомендацій лікаря і свідомо слідувати їм", - додала танцівниця.

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Нагадаємо, нещодавно співачка MamaRika наважилася на пластичну операцію грудей. Виконавиця топлес вже показувала перший результат.

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