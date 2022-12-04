Ілона Гвоздьова у розкішній сукні принцеси зачарувала зимовою фотосесією

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова потішила шанувальників своїм романтичним образом.

На сторінці в Instagram танцівниця запостила серію знімків, на яких позує у розкішній сукні від українського бренду Oksana Mukha. Як розповіла Ілона, у такому вигляді вона побувала на заході, організованому жіночою спільнотою професіоналів Ukrainian Women Unity (UWU) by Ilona Gvozdeva.

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"Це 1 грудня, перший день зими я запам'ятаю назавжди, бо його зустріла разом з чарівними дівчатами UWU by Ilona Gvozdeva. Було морозно, сонячно, затишно і я відчула аромат мандарин у повітрі. Цей місяць буде сповнений приємних передноворічних подій, приготувань до переїзду та підбиття висновків 2022 року!" – розповіла Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Своєю чергою, у такому вбранні шанувальники порівняли зірку зі справжньому принцесою: "ви як діснеївська принцеса у цій сукні", "ви така ніжна в цьому образі, така тендітна й жіночна!", "ніжна зимова фея", "ого, яка гарненька! Я тебе навіть і не впізнала! Дуже гарний лук".

Нагадаємо, декілька місяців тому Ілона Гвоздьова поділилася романтичними кадрами, на яких зображена зі своїм чоловіком. Подружжя знялося в осінній фотосесії.

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