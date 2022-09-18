Ілона Гвоздьова у весільній сукні та вельоні показала, як вінчалася з чоловіком

Українська хореографиня, переможниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова продовжує ділитися зворушливими світлинами з обряду вінчання.
На початку вересня українська танцівника Ілона Гвоздьова разом зі своїм чоловіком, Іваном Хом'ячуком, перейшла на новий рівень стосунків.
Так, подружжя після восьми років шлюбу повінчалося. Тож знаменитість продовжує ділитися зворушливими знімками.
У своєму Instagram Ілона показала, як відбувався обряд вінчання. Знаменитість опублікувала світлини, на яких зображена у весільній сукню та вельоні, а її чоловік у святковому костюмі.
Вінчання подружжя відбулося у Києві, у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі.
Окрім світлин, танцівниця дала ще пораду підписникам. Вона розповіла прихильникам, що варто нагадувати собі, за що кохаєте партнера.
"Напишіть на аркуші паперу список з 10 причин, чому ви кохаєте свого чоловіка (дружину). Тримайте його у вашому гаманці та регулярно доповнюйте його. Переглядайте цей список, коли ви подорожуєте або ж коли ви посварилися. Кохання переможе усе. Бережіть себе", - порадила підписникам Ілона.
Зазначимо, Ілона Гвоздьова та Іван Хом'ячук одружилися вісім років тому. У шлюбі у пари народилося двоє дітей: донька Валерія та син Домінік.
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