Ілона Гвоздьова у весільній сукні та вельоні показала, як вінчалася з чоловіком

На початку вересня українська танцівника Ілона Гвоздьова разом зі своїм чоловіком, Іваном Хом'ячуком, перейшла на новий рівень стосунків.

Так, подружжя після восьми років шлюбу повінчалося. Тож знаменитість продовжує ділитися зворушливими знімками.

Вінчання Ілони Гвоздьової / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

У своєму Instagram Ілона показала, як відбувався обряд вінчання. Знаменитість опублікувала світлини, на яких зображена у весільній сукню та вельоні, а її чоловік у святковому костюмі.

Вінчання Ілони Гвоздьової / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Вінчання подружжя відбулося у Києві, у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі.

Вінчання Ілони Гвоздьової / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Окрім світлин, танцівниця дала ще пораду підписникам. Вона розповіла прихильникам, що варто нагадувати собі, за що кохаєте партнера.

"Напишіть на аркуші паперу список з 10 причин, чому ви кохаєте свого чоловіка (дружину). Тримайте його у вашому гаманці та регулярно доповнюйте його. Переглядайте цей список, коли ви подорожуєте або ж коли ви посварилися. Кохання переможе усе. Бережіть себе", - порадила підписникам Ілона.

Вінчання Ілони Гвоздьової / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Зазначимо, Ілона Гвоздьова та Іван Хом'ячук одружилися вісім років тому. У шлюбі у пари народилося двоє дітей: донька Валерія та син Домінік.

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