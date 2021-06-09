Ілона Гвоздьова в бікіні еротично вигнулася на яхті та відповіла на хейт щодо розміру її грудей

Зірку критикують за "маленький бюст".

Відома українська хореографиня Ілона Гвоздьова на декілька днів гайнула до Туреччини без сім’ї.

Артистка влаштувала собі релаксну відпустку та тішить фанів гарячими фото з відпочинку. Так, зірка поділилася з підписниками в Instagram світлиною, на якій позувала на яхті. Ілона у коричневому бікіні еротично вигнулася, хизуючись розкішним тілом.

instagram.com/ilonagvozdeva

Втім, не усі користувачі задоволені фігурою артистки. Гвоздьова поділилася, що юзери критикують її за розмір бюсту.

"Де цицьки? Який кайф, коли немає цицьок? Одна арматура... Де цицьки, жах!!! Народила, а цицьки більше не стали! Цицьки забула в готелі! Саме такі коментарі отримала в недавньому відео з Тік-Ток на своїй сторінці", – поділилася хореографиня.

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Знаменитість вирішила відповісти на це у великому дописі. "Так, у мене невеликі груди, зауважте саме груди, а не цицьки, по друге, я все життя займаюся спортом і навантаження, м'яко кажучи, позначаються на тілі, по третє я мама двох прекрасних дітей, кохана дружина і по життю реалізована і вдоволена жінка. Я не прагну бути черговий інстабарбі і бути в рамках якогось формату. Для мене важливо що: у мене після двох дітей офігенне тіло; у свої 32 маю вигляд на 25; знаю, як зробити чоловіка щасливим і груди грають тут далеко не першу роль; живу в кайф, люблю своє тіло, пишаюся собою; всім кому не подобаюся, відповідь проста - йдіть нах*р, головне, що подобаюся я собі", – заявила танцівниця.

Також артистка додала, що її засмучують не самі коментарі, як те, хто їх пише – жінки. Ілона додала, що їй боляче, що в нашій країні так багато заздрісних, пригноблених і озлоблених жінок, "які не мають навіть мінімального виховання".

instagram.com/ilonagvozdeva

Фани підтримали кумирку в коментарях, зазначивши, щоб Ілона взагалі не звертала увагу на такі повідомлення, оскільки має приголомшливий вигляд.

Ви молодчина! А їхні "сіськи" замінили їм мозги, бо розум за гроші не купиш

Ти прекрасна і крапка

Ілоно, не звертайте увагу на ці коментарі. Ви велика розумниця

Нагадаємо, раніше Ілона Гвоздьова у бікіні посвітила сосками та пружними сідницями. Артистка влаштувала пікантну фотосесію у морі.

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