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Ілона Гвоздьова в бікіні еротично вигнулася на яхті та відповіла на хейт щодо розміру її грудей

Ілона Гвоздьова в бікіні еротично вигнулася на яхті та відповіла на хейт щодо розміру її грудей

instagram.com/ilonagvozdeva

Зірку критикують за "маленький бюст".

Відома українська хореографиня Ілона Гвоздьова на декілька днів гайнула до Туреччини без сім’ї.

Артистка влаштувала собі релаксну відпустку та тішить фанів гарячими фото з відпочинку. Так, зірка поділилася з підписниками в Instagram світлиною, на якій позувала на яхті. Ілона у коричневому бікіні еротично вигнулася, хизуючись розкішним тілом.

© instagram.com/ilonagvozdeva
instagram.com/ilonagvozdeva

Втім, не усі користувачі задоволені фігурою артистки. Гвоздьова поділилася, що юзери критикують її за розмір бюсту.

"Де цицьки? Який кайф, коли немає цицьок? Одна арматура... Де цицьки, жах!!! Народила, а цицьки більше не стали! Цицьки забула в готелі! Саме такі коментарі отримала в недавньому відео з Тік-Ток на своїй сторінці", – поділилася хореографиня.

Знаменитість вирішила відповісти на це у великому дописі. "Так, у мене невеликі груди, зауважте саме груди, а не цицьки, по друге, я все життя займаюся спортом і навантаження, м'яко кажучи, позначаються на тілі, по третє я мама двох прекрасних дітей, кохана дружина і по життю реалізована і вдоволена жінка. Я не прагну бути черговий інстабарбі і бути в рамках якогось формату. Для мене важливо що: у мене після двох дітей офігенне тіло; у свої 32 маю вигляд на 25; знаю, як зробити чоловіка щасливим і груди грають тут далеко не першу роль; живу в кайф, люблю своє тіло, пишаюся собою; всім кому не подобаюся,  відповідь проста - йдіть нах*р, головне, що подобаюся я собі", – заявила танцівниця.

Також артистка додала, що її засмучують не самі коментарі, як те, хто їх пише – жінки. Ілона додала, що їй боляче, що в нашій країні так багато заздрісних, пригноблених і озлоблених жінок, "які не мають навіть мінімального виховання".

© instagram.com/ilonagvozdeva
instagram.com/ilonagvozdeva

Фани підтримали кумирку в коментарях, зазначивши, щоб Ілона взагалі не звертала увагу на такі повідомлення, оскільки має приголомшливий вигляд.

  • Ви молодчина! А їхні "сіськи" замінили їм мозги, бо розум за гроші не купиш
  • Ти прекрасна і крапка
  • Ілоно, не звертайте увагу на ці коментарі. Ви велика розумниця

Нагадаємо, раніше Ілона Гвоздьова у бікіні посвітила сосками та пружними сідницями. Артистка влаштувала пікантну фотосесію у морі.